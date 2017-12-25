Украина вводит биометрический контроль на границе с Россией с 26 декабря

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Система биометрического контроля заработает на пунктах пропуска украинско-российской границы 26 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, в ближайшее время мобильные комплексы будут использовать в тестовом режиме. За это время власти должны подготовиться к полномасштабному запуску системы, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что МИД Украины готов к введению визового режима с Россией в случае принятия такого решения Киевом. Предложение вернуться к визовому режиму с Россией озвучила фракция коалиции "Народный фронт" в Верховной раде.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в случае введения виз Россия примет "зеркальные меры".