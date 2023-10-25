В Госдуме приняли уточняющие поправки о выборах президента России

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В Госдуме утвердили закон, уточняющий нормы о выборах президента России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Инициатива закрепляет порядок организации выборов главы государства при введении военного положения на части территории страны. Также новые поправки уточняют требования к представителям СМИ, которые могут быть аккредитованы на заседания избирательных комиссий.

Вместе с этим закон предоставляет главам дипломатических представительств право корректировать продолжительность голосования на зарубежных избирательных участках.

Согласно избирательному законодательству, выборы президента РФ должны пройти в середине марта 2024 года. Финальное решение о дате выборов примут сенаторы в декабре 2023 года.

Поправки в закон о выборах главы государства были внесены в Госдуму 5 октября. Законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти.

Комментируя поправки, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что дополнительные законодательные инициативы требуются в связи с особенной ситуацией в РФ. По его словам, выборы президента еще не назначены.

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