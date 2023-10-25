В ЛНР заявили об имитации штурмовых действий бойцами ВСУ в зоне СВО

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) подстраивают атаки на российских военных и конструируют с помощью инженерных войск ложные позиции, чтобы рассредоточить внимание ВС РФ на краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Также предпринимаются реальные шаги захватить ранее утраченные позиции", – добавил он.

Как утверждает Марочко, из-за подобных действий ВСУ российские военные вынуждены отвлекаться на новые цели для устранения угроз.

"Значительно увеличено использование БПЛА противника для усложнения работы нашей артиллерии", – уточнил подполковник ЛНР в отставке.

Марочко объяснил такие действия противника тем, что российская армия наносит большое количество огневых атак по ВСУ на этом направлении.

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ подводят новые подразделения на краснолиманском направлении. Он уточнил, что украинская армия во время активных боевых действий на этом направлении понесла серьезные потери. Для восстановления боеспособности в районы населенных пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянского лесничества не будут поступать свежие силы армии Украины.

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