СК отправил в суд материалы по делу экс-посла Украины в Казахстане

Фото: РИА Новости/Sputnik /Виктор Толочко (Петр Врублевский внесен в перечень террористов и экстремистов)

Следственный комитет РФ передал в суд дело, возбужденное против призывавшего к убийству россиян бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (лицо, признанное Росфинмониторингом террористом и экстремистом), для утверждения обвинения и заочного ареста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в суд направлено дело Ушанги Мамулашвили (включен в перечень террористов и экстремистов), известного как Мамука Мамулашвили, который в 2014 году создал при помощи украинских силовиков "Грузинский национальный легион" (запрещенная в России террористическая организация, признанная также экстремистской) для борьбы с пророссийски настроенным населением ДНР и ЛНР, вербовал наемников и возбуждал национальную ненависть против русских. Также будет рассмотрено дело блогера Александра Шпака, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ.

Следователи сейчас проводят мероприятия по привлечению к уголовной ответственности наемников, участвующих в украинском конфликте на стороне ВСУ. Речь идет о гражданах Латвии, Грузии, Израиля и Франции. Предварительное расследование завершено по 25 уголовным делам, в рамках которых были вынесены обвинения.

В настоящее время предъявлены обвинения первому экс-заместителю командующего силами спецопераций ВСУ Сергею Кривоносу и бывшему командующему Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Юрию Галушкину. По версии следствия, под их руководством военные обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР, в результате чего погибли и были ранены 144 человека, включая 7 детей, а также были разрушены и повреждены около 190 гражданских объектов. Сейчас их разыскивают и планируют арестовать.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца экс-премьера Украины Владимира Гройсмана, бывшего главу МИД страны Павла Климкина, украинского экс-министра финансов Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования, генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Довганя.

Их обвиняют по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". Приговор вступит в силу после их задержания на территории РФ или экстрадиции в России. Все они объявлены в международный розыск.

