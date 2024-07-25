Депутат ГД Спиридонов предложил увеличить штраф для СИМ за оставление места ДТП

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Необходимо ввести штраф в размере 30 тысяч рублей или административный арест на 15 суток за оставление водителем средства индивидуальной мобильности (СИМ) или велосипедистом места ДТП. Соответствующее предложение выдвинул председателю комитета ГД по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову депутат нижней палаты парламента Александр Спиридонов, сообщает RT.

Он предложил прописать эти поправки в текст законопроекта "О внесении изменений в КоАП РФ (об установлении административной ответственности за правонарушения, связанные с использованием СИМ)".

10 июля ГД приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении средствами индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокатчиков и велосипедистов.

Проект закона подразумевает внесение дополнений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). В него предлагается добавить статью 12.8.1, которая установит штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей за управление СИМ в нетрезвом состоянии. Также это наказание будет вводиться за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

