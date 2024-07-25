Депутат Чаплин: перерасчет пенсий работающих пенсионеров пройдет 1 августа

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Перерасчет пенсий работающих пенсионеров произойдет автоматически 1 августа 2024 года, сообщает News.ru со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

Как пояснил депутат, дополнительные пенсии для членов экипажей гражданской авиации зависят от наличия требуемого специального стажа и рассчитываются по уникальной формуле.

"Работникам угольной промышленности предоставляются дополнительные пенсионные выплаты, что относится к горнякам очистного забоя, проходчикам, забойщикам на отбойных молотках и машинистам горных выемочных машин", – рассказал Чаплин.

По словам парламентария, пенсии могут увеличиваться в зависимости от уровня зарплаты. Если же пенсионер трудится неофициально, то пенсия останется на прежнем уровне. Для неработающих пенсионеров изменения не запланированы, так как индексация пособий была проведена в январе 2024 года.

В текущий момент пенсии повышаются только для тех пенсионеров, которые не работают, отметил депутат, ежегодный прирост определен на основе фиксированного процента. Так, в 2024 году база пенсии и пенсионный коэффициент увеличились на 7,5%.

Продолжающим работать пенсионерам индексация в этот период не проводится. Вместо этого перерасчет осуществляется с учетом накопленных пенсионных коэффициентов за предыдущий год. При увольнении им также компенсируется индексация за все пропущенные периоды.

Чаплин напомнил, что работающий пенсионеры со следующего года будут получать ежегодные прибавки, в то же время сохранится перерасчет 1 августа. Он уточнил, что сумма пенсии по состоянию на 31 декабря текущего года будет включать пропущенные с 2016 по 2024 год повышения.

"Процент на 2025 год будет прибавлен к текущей пенсии. После прекращения трудовой деятельности будет произведена доплата за все годы, когда индексации не было", – пояснил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Социальный фонд России 1 августа проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров. Корректировка коснется получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Также будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили не учтенные ранее средства.

Владимир Путин также назвал справедливым возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам. Такое заявление президент сделал на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Как подчеркнул Путин, индексация пенсий работающим пенсионерам давно изучалась правительством.

