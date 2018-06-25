Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин отправил Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с поздравлениями по случаю его победы на выборах президента Турции.

Президент России отметил, что переизбрание Эрдогана свидетельствует о его авторитете на политической арене, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Также, по словам российского лидера, это является доказательством поддержки "проводимого под его руководством курса на решение актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Турцией, на укрепление внешнеполитических позиций страны".



Досрочные парламентские и президентские выборы состоялись в Турции 24 июня. Голосование прошло в связи с переходом страны на президентскую форму правления.

Эрдоган уже поздравил себя с победой в эфире национального телевидения, а также выступил перед сторонниками с речью в своем предвыборном штабе в Анкаре.