Причастным к экстремистским организациям запретят участвовать в выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Государственная дума во втором чтении приняла законопроект, согласно которому для причастных к экстремистским организациям вводится временный запрет на участие в выборах. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Руководителям, членам или тем, кто финансировал экстремистские или террористические организации в течении определенного времени будет запрещено претендовать на выборные должности. Для руководства этот срок составит пять лет с момента вступления в силу решения суда о запрете деятельности подобной организации, а для обычных членов – три года. При этом установить причастность участников должен суд, в отношении руководителей и их замов такая процедура не потребуется.

Уточняется, что изначально ввести запрет планировалось только на участие в выборах в Госдуму, однако позже было принято решение распространить его на все выборные должности.

Ранее в Центризбиркоме заявили о готовности противостоять провокациям на сентябрьских выборах. Глава ЦИК Элла Памфилова пояснила, что сейчас идет активная подготовка к борьбе с выведением из строя сайтов, информационно-психологическим воздействием и фабрикацией фейков. "Мы относимся к этому серьезно, но спокойно и готовы им противодействовать", – заключила она.

