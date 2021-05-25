Причастным к экстремистским организациям запретят участвовать в выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Государственная дума во втором чтении приняла законопроект, согласно которому для причастных к экстремистским организациям вводится временный запрет на участие в выборах. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.
Руководителям, членам или тем, кто финансировал экстремистские или террористические организации в течении определенного времени будет запрещено претендовать на выборные должности. Для руководства этот срок составит пять лет с момента вступления в силу решения суда о запрете деятельности подобной организации, а для обычных членов – три года. При этом установить причастность участников должен суд, в отношении руководителей и их замов такая процедура не потребуется.
Уточняется, что изначально ввести запрет планировалось только на участие в выборах в Госдуму, однако позже было принято решение распространить его на все выборные должности.
Ранее в Центризбиркоме заявили о готовности противостоять провокациям на сентябрьских выборах. Глава ЦИК Элла Памфилова пояснила, что сейчас идет активная подготовка к борьбе с выведением из строя сайтов, информационно-психологическим воздействием и фабрикацией фейков. "Мы относимся к этому серьезно, но спокойно и готовы им противодействовать", – заключила она.
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