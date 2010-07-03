Беглов принял решение участвовать в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах главы города. Заявление он сделал встрече с общественностью Курортного района.
"Я принимаю ваше предложение", – ответил Беглов представителю общественной организации ветеранов на предложение участвовать в выборах.
Позднее политик рассказал журналистам, что у него есть стратегия по улучшению жизни горожан и экономики Санкт-Петербурга.
"Я люблю этот город, он для меня сделал все – я воспитан в этом городе, он меня научил многому, и я обязан просто этому городу. Также мы с моей командой сделали инвентаризацию болевых точек города", – цитирует ТАСС Беглова.
В октябре прошлого года Владимир Путин назначил Беглова, который до этого был его полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. Президент также принял отставку с этой должности по собственному желанию от Георгия Полтавченко.
Беглов стал исполняющим обязанности губернатора Петербурга во второй раз: впервые это случилось в 2003 года, когда в отставку с должности губернатора ушел Владимир Яковлев. Беглов руководил городом в течение трех месяцев до выборов, на которых победила Валентина Матвиенко.
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