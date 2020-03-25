ЕК выделит 8,2 млн евро на развитие гражданского общества в Грузии

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Европейская комиссия намерена выделить грузинским и европейским НКО 8,2 миллиона евро на укрепление структур гражданского общества, а также поощрение прав и основных свобод человека в Грузии, сообщает RT.
Предусмотрено пять направлений. Одно из них заключается в "укреплении устойчивости гражданского общества в Грузии посредством обеспечения благоприятных условий и создания возможностей, а также прозрачности и подотчетности на всех уровнях гражданского общества в инклюзивном порядке и масштабах всей страны".
Второе – это "содействие формированию благоприятной среды для социального предпринимательства". Третье предусматривает "повышение компетентности местных организаций гражданского общества для более эффективного выполнения роли надежных проводников управления и развития на местном, региональном и национальном уровнях".
Четвертое и пятое предполагают укрепление роли организаций гражданского общества в борьбе с изменением климата и в смягчении его негативных последствий, а также "поощрение основных прав и свобод человека посредством поддержки организаций гражданского общества, занимающихся вопросами защиты прав человека и демократии".
Работа участников проекта может заключаться в анализе действующего грузинского законодательства, разработке политических предложений, организации совместных мероприятий с госучреждениями, конференций и семинаров.
Ранее Европейская комиссия объявила тендер на усиление кибербезопасности Грузии. Главной целью данных мер объявили "укрепление грузинской правовой и институциональной базы в сфере кибербезопасности".
Причиной стали массированные кибератаки на грузинские порталы 28 октября 2019 года. Подать заявки на осуществление работ могут только органы государственного управления и иные уполномоченные структуры.
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