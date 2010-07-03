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11:28

Генсек НАТО пообещал принять Грузию в альянс

политика за рубежом

11:28

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Фото: depositphotos/volare2004

Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси, передает РИА Новости.

Он добавил, что Грузия обязательно станет членом альянса, не уточнив ни сроков вступления, ни того, возможно ли это без Южной Осетии и Абхазии.

Сотрудничество страны с НАТО началось 25 лет назад. За прошедшие годы представители организации не раз отмечали, что Грузия может стать членом альянса, если будет соответствовать его стандартам.

"Ваша страна не является членом НАТО, но имеет самый масштабный вклад в нашем деле. Проходящие совместные учения подтверждают, что у нас очень сильное сотрудничество и Грузия достигла успехов с точки зрения осуществления реформ", – заявил Столтенберг.

Он добавил, что решение о вступлении в альянс принимает сама Грузия и другие члены НАТО. По его словам, "Россия или другая какая-нибудь страна" не сможет повлиять на ситуацию.

В свою очередь, грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе подчеркнул, что членство страны в НАТО – не только политическое решение, но и выбор народа.

Осень прошлого года избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в данный момент не готова к сотрудничеству с РФ. Она добавила, что придерживается проевропейской политики.

политика за рубежом

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