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Журналист украинского "24 Канала" Алексей Печий, который был аккредитован на саммит Евросоюза, подписывал документ с обязательством вернуться на Украину не позднее 22 декабря, однако не выполнил его. Об этом исполняющий обязанности министра культуры страны Ростислав Карандеев написал на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он подчеркнул, что действия этого представителя СМИ являются неправомерными. Карандеев уточнил, что выезжающие за пределы Украины для реализации той или иной задачи подписывают крупный пакет документов. В него входит обязательство вернуться в страну по завершении миссии.

"Алексей Печий тоже подписывал такое заявление, его действия являются не только неправомерными, но и характеризуют его как человека и гражданина", – написал Карандеев.

Вместе с тем он опубликовал обращение журналиста к нему с просьбой посодействовать в пересечении границы для участия в саммите ЕС 14–15 декабря.

Ранее стало известно, что эстонская сторона может заняться поиском и выдачей Киеву находящихся в государстве украинцев мобилизационного возраста. Как уточнил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, в ближайшие дни МВД страны внесет письменные предложения по поводу заключения такого соглашения между Эстонией и Украиной.

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