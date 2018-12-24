Медведев не примет объяснений в случае задержки с документами по нацпроектам

Почти 6 трлн рублей будет выделено на реализацию нацпроектов
Дмитрий Медведев поручил в оставшиеся до конца года дни представить неподписанные документы по национальным проектам. Об этом он объявил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства.
"Нормативные документы <...> должны быть выпущены до конца года. То есть осталась неделя для того, чтобы их выпустить. После завершения года никакие аргументы, никакие отговорки приниматься на эту тему не будут. Идеальных документов не бывает. Если что, поправим потом", – предупредил глава правительства России всех присутствующих представителей федеральных ведомств и глав регионов.
Он отметил, что и сам обращается к аппарату правительства с просьбой ускорить подписание документов. Чтобы не было ситуации, когда в праздники приходится горы документов подписывать, подчеркнул премьер-министр.
Также Медведев добавил, что в правительстве в первые две недели 2019 должны сформировать график поездок членов кабинета министров регионы по вопросам реализации национальных проектов. Он отметил: уже можно говорить, что готовность к реализации нацпроектов полная.
Ранее сообщалось, что почти 6 триллионов рублей будет выделено в ближайшие три года на реализацию национальных проектов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.