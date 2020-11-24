Малайзия поблагодарила Путина за показ брелка на саммите АТЭС

Фото: скриншот видео kremlin.ru

Посольство Малайзии в Москве поблагодарило президента Российской Федерации Владимира Путина за демонстрацию игрушки, созданной малайзийской благотворительной организацией. Речь идет о видеоконференции на саммите АТЭС, сообщает RT.

"Благодарю вас, господин президент, за демонстрацию брелка-монстра, созданного UmieAktif – социальной группой, посвященной расширению прав и возможностей матерей в Малайзии", – следует из сообщения дипмиссии на странице Twitter.

В ходе выступления 20 ноября российский глава поставил на стол игрушку синего цвета, у которой был большой глаз. Она была сшита из яркой ткани. Также на столе Путина была табличка с названием страны – Russia.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что данную игрушку прислали организаторы саммита.

Ранее Путин назвал возможный спад ВВП России в 2020 году. По словам главы государства, снижение этого экономического показателя в РФ составит приблизительно 3,9%.