Мосгоризбирком утвердит новую схему избирательных округов в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что новую схему избирательных округов по выборам депутатов Мосгордумы утвердят в 2024 году. Об этом он сообщил РИА Новости.

Реут объяснил, что схему утверждают сроком на 10 лет. Последний раз ее утверждали 30 апреля 2014 года. При этом новая схема может повторять старую, если она будет соответствовать требованиям закона.

В Мосгоризбиркоме напомнили, что выборы в Московскую городскую думу должны пройти в сентябре 2024 года. Жители столицы должны будут выбрать 45 депутатов.

Ранее в городскую думу внесли проект закона о бюджете столицы на следующий год и плановый период 2025–2026 годов. Общие параметры бюджета на следующий год по доходам окажутся на уровне около 4,3 триллиона рублей, по расходам – почти 4,8 триллиона рублей.

Более половины расходов планируется выделить на здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие сферы.

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