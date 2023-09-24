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Украинским больницам в Запорожье не хватает медикаментов, в связи с чем врачам становится труднее справляться с ранеными на фронте. Об этом пишет Politico.

"У нас сейчас очень много раненых, и они продолжают поступать. Поэтому нам нужна более постоянная поддержка, но наше правительство работает очень медленно", – приводит издание слова украинского хирурга.

В материале добавили, что украинские больницы не оснащены достаточным количеством медикаментов. Кроме того, им не хватает финансирования, правительство не поставляет необходимые ресурсы, а пожертвования из-за рубежа сокращаются.

По словам авторов статьи, далеко не все лекарства и медицинские материалы могут добраться до госпиталей на передовой в полном количестве.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что "формула мира" украинского лидера Владимира Зеленского является нелепой. По его словам, требования, которые перечислил президент Украины на своем выступлении в Совбезе ООН, полностью совпадают с позицией Вашингтона.

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