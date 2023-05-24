Запад игнорирует сообщения об изъятии органов погибших бойцов ВСУ – Захарова

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Западные структуры делают вид, что не знают о сообщениях об изъятии органов умерших солдат Вооруженных сил Украины в Херсоне. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Разумеется, международные структуры делают вид, что не замечают подобных и фактов, и даже информации. То есть они в принципе не принимают это к сведению", – цитирует дипломата РИА Новости.

Так она прокомментировала данные российских силовых структур, согласно которым сотрудники украинской Государственной службы медицины катастроф, которые являются частью в Минздрава Украины, в военном госпитале Херсона изымают для трансплантации органы из тел бойцов ВСУ. По данным РФ, все эти манипуляции скрывают от родных погибших.

Ранее Следственный комитет РФ заявил о новых фактах жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине.

В ведомстве сообщили, что сотрудники СБУ часто применяли физическое насилие: одного бойца в ходе допроса избили, а после того, как его вернули в камеру, он умер. По словам одного из военнопленных, на правой стороне его груди вырезали скандинавский символ.