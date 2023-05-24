Нарышкин сообщил о планах США по ближневосточной информационной войне против РФ

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Американская сторона занимается разработкой методики по информационной войне против России. Об этом на международной встрече по безопасности заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, США хотят придумать подобный план на фоне нормализации обстановки на Ближнем Востоке и падения авторитета Вашингтона на территории этого направления. Нарышкин задался вопросом, какие выводы из этой ситуации сделали в американском Госдепартаменте.

"Вполне предсказуемые. Там списывают все свои просчеты и преступления на действия так называемой российской пропаганды и разрабатывают планы информационной войны с Москвой", – цитирует директора СВР РИА Новости.

Ранее замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин заявил, что США и Британия осуществляют массированные информационные атаки на молодых людей из России, подталкивая их к преступлениям. По его словам, Лондон и Вашингтон призывают молодежь оставлять комментарии в социальных сетях с оскорбительной лексикой.