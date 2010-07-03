Эксперт оценил позицию НБУ о роспуске Рады

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Национальный банк Украины возглавляют люди, назначенные прежним президентом Петром Порошенко. Это объясняет тот факт, что там критикуют решение Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Такое мнение выразил глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко.

Ранее первый замглавы совета Национального банка Украины (НБУ) Тимофей Милованов заявил, что роспуск парламента обойдется бюджету страны в 300-400 миллионов долларов.

"Милованов не смог бы объяснить, как он насчитал такую сумму, откуда она взялась. Если исходить из государственного бюджета, деньги на выборы были запланированы на 2019 год. Обычная страшилка для тех, кто на сегодняшний момент вынужден критиковать Зеленского", – цитирует RT эксперта.

Во вторник, 21 мая, Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады. Он назначил досрочные выборы в украинский парламент на 21 июля. В ответ депутаты решили подготовить обращение в Конституционный Суд относительно законности указа главы государства.

