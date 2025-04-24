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Спикер парламента Нидерландов Мартин Босма предложил послу Франции Франсуа Алабрюну разделить Бельгию между странами. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на NRC.

Босма в ходе ужина с Алабрюном заявил о предложении члена палаты представителей Нидерландов Герта Вилдерса, который однажды рассказал о желании включить Фландрию в состав страны, отметила журналистка Петра де Конинг.

Босма отметил, что Валлония может быть присоединена к Франции. На встрече присутствовали другие парламентарии, которые, как и Алабрюн, были шокированы этими словами, уточнила журналистка.

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что западные страны 20 лет назад придумали план по разделению России на пять частей. Однако, отметил он, Владимир Путин это понял и начал борьбу за национальные интересы своей страны.

По словам Додика, изначально Запад тренировался на Югославии, а сейчас попытался привести замысел в действие с помощью оккупации Украины.