Эксперт прокомментировал дезинформацию HRW в отношении России

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Сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал дезинформацию о коронавирусе в России, которую распространяют правозащитники из Human Rights Watch. Он призвал их заняться внутренними делами, рассказал он в эфире радио Sputnik.
По мнению эксперта, такую информацию распространяют, чтобы посеять панику и дискредитировать действия и отношение РФ к коронавирусу. Он подчеркнул, что организация не вникла в суть вопроса и представляет все так, будто происходят процессы, которые не контролируются российскими властями и не способствуют преодолению коронавируса.
Эксперт выразил надежду, что организация не будет провоцировать панику и развитие слухов.
"Было бы лучше, если бы эти организации занялись своими внутренними делами, тем более что США сейчас вышли по распространению коронавируса на третье место. Наверное, внутренние проблемы требуют разрешения", – заключил Оленченко.
Ранее руководитель HRW Кеннет Рот заявил, что богатые россияне якобы скупают аппараты ИВЛ и остальным гражданам их не хватит, но власти на это не реагируют.
В ответ посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитников не дезинформировать людей по всему миру. Дипломат посоветовал Роту ознакомиться с англоязычной версией интервью главврача больницы № 40 в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, Дениса Проценко и изучить ситуацию с аппаратами искусственной вентиляцией легких в РФ.
Он обратил внимание, что своевременно принятые Россией меры позволили стране противостоять новой глобальной угрозе значительно эффективнее "тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать".
По данным на 23 марта, в России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом. В Москве зафиксировано 262 случая.
За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке выписали 70 пациентов, сообщил главврач медицинского комплекса Денис Проценко. На лечении остаются 412 человек – за сутки поступило 29.
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