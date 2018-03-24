Посол России в Британии написал письмо пострадавшему в Солсбери полицейскому

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Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко написал письмо пострадавшему в Солсбери полицейскому Нику Бейли, в котором заверил того, что Россия не имеет отношения к произошедшему.

"Пожалуйста, будьте уверены в том, что Россия не имеет отношения к этому инциденту и готова сотрудничать с британскими властями в том, что касается расследования, как на двустороннем уровне, так и через международные организации. С сердечными пожеланиями, Александр Яковенко", – говорится в письме, передает РИА Новости.

Яковенко также выразил благодарность полицейскому за храбрость при реагировании на инцидент.

Отношения между Россией и Великобританией обострились после того, как в Солсбери были отравлены Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. После этого из Великобритании выслали 23 российских дипломатов и заморозили двусторонние контакты на высоком уровне.

Москва, в свою очередь, объявила "persona non grata" 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании и потребовал, чтобы они покинули Россию в недельный срок. Кроме того, министерство иностранных дел РФ отозвало согласие России на открытие и работу Генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Также прекратилась деятельность в России Британского Совета.