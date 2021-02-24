Ангела Меркель заявила о третьей волне пандемии коронавируса в Германии

Фото: AP/Kay Nietfeld/dpa

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что страна столкнулась уже с третьей волной пандемии, сообщает ТАСС. Об этом она заявила во время заседания фракции ХДС/ХСС в Бундестаге.

В то же время Меркель считает, что рабочая группа под руководством главы Ведомства федерального канцлера Хельге Брауна должна работать над постепенной отменой действующих карантинных мер.

Меркель добавила, что в области экономики важно сперва открыть магазины, затем рестораны, и только потом отели.

С 16 декабря в ФРГ действует жесткий карантин. Руководитель Междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и неотложной медицины Германии Гернот Маркс считает, что Германии взять пандемию под контроль удастся во второй половине текущего года.

Маркс добавил, что вакцинация является важной составляющей данного вопроса, иначе постоянно будут появляться новые мутации.

Ранее власти Германии приняли решение продлить карантинные меры в стране до 7 марта.