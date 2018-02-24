Российские дипломаты ответили на статью Джонсона о Крыме

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Сотрудники российского посольства в Лондоне ответили на статью главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о "незаконном присоединении Крыма". Заявление опубликовано на официальном портале диппредставительства.

"Очень жаль, что в статье не говорится о четвертой годовщине госпереворота в Киеве, который поддержал Запад в целом и Великобритания в частности, и в ходе которого была грубо нарушена не только Конституция Украины, но и договоренности президента Януковича с оппозицией при посредничестве Германии, Франции и Польши", – подчеркнули российские дипломаты.

Ранее Джонсон в статье "Аннексия Крыма: четыре года спустя", вышедшей на портале британского правительства, заявил, что санкции против России нужно сохранять, пока Крым "остается под контролем Кремля" и "не будут соблюдаться минские договоренности".

По его словам, меры должны продемонстрировать, что ни одна страна не может покушаться на территориальную целостность другого государства.