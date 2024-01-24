Орбан заверил Столтенберга, что призовет парламент Венгрии одобрить прием Швеции в НАТО

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Правительство Венгрии выразило поддержку в связи с возможным вступлением Швеции в НАТО. Об этом рассказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан на своей странице в соцсети Х после переговоров с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

Как он утверждает, власти Венгрии требуют от правительства ратифицировать документ о членстве Швеции в НАТО при первой удобной возможности.

Ранее турецкий парламент проголосовал за ратификацию членства Швеции в Альянсе. Положительное мнение о приеме страны высказали 287 депутатов, еще 55 проголосовали против.

Между тем вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Турция, ратифицировав членство Швеции в НАТО, упустила возможность выступить в интересах всего человечества. Он выразил сожаление в связи с решением Анкары, добавив, что оно было вопросом внутренней политики. Как предположил Косачев, Турция получила все желаемое, поэтому и ратифицировала членство Швеции.

