Генсек НАТО заявил, что Альянс никогда не обещал не расширяться

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Североатлантический альянс никогда не обещал не расширяться, международные договоры допускают возможность вступления в организацию новых государств, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг DPA.

"Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом Альянса", – сказал Столтенберг.

В качестве примера международных документов, допускающих расширение Альянса, Столтенберг привел Хельсинкский заключительный акт (1975), Парижскую хартию (1990) и Основополагающий акт Россия – НАТО (1997). По его словам, все эти договоры содержат положения, согласно которым каждое государство имеет право свободно определять свою судьбу.

"Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась Россия. Мы не можем изменить это несколькими цитатами. Кроме того, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались. Сам бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что вопрос расширения НАТО на восток не обсуждался перед воссоединением Германии", – заключил глава организации.

Ранее Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Североатлантический альянс обманул Россию, нарушив данное в 1990-е годы обещание не расширяться на восток. Президент напомнил, что с тех пор НАТО пережила пять волн расширения.

