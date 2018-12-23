Нетаньяху назвал Эрдогана "диктатором-антисемитом"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с военнослужащими в музее "Пальмах" в Тель-Авиве обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в "одержимости Израилем".

"Я сталкиваюсь с ежедневными выпадами диктатора-антисемита Эрдогана. Он одержим Израилем", – цитирует Нетаньяху ТАСС.

Вместе с тем израильский премьер усмотрел в этом и положительную динамику, заявив, что если прежде "Эрдоган атаковал меня каждые два часа", то теперь – "лишь каждые шесть часов".

По словам Нетаньяху, турецкий лидер знает, что такое моральная армия, и чем настоящая демократия отличается от армии, "которая вырезает женщин и детей в курдских деревнях".

Премьер Израиля назвал Турцию страной, "которая, к сожалению, ото дня ко дню превращается в диктатуру".

Ранее Эрдоган обвинил Израиль в проведении политики террора, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу возложил на Нетаньяху ответственность за гибель тысяч палестинцев.