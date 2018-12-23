Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму, передает РИА Новости.
Документ поддержали 65 стран, против высказались 27, 70 воздержались. Представитель постпредства России отметил, что эта резолюция политизирована. Он заявил, что она основана недостоверных сведениях. Дипломат назвал его "антироссийским, фальшивым, лукавым".
Он напомнил, что до 2014 года Крым был депрессивным регионом в составе Украины, а о "крымских татарах стали печься, когда Крым от них уплыл безвозвратно".
Представитель постпредства подчеркну, что сейчас на полуострове живут "счастливые люди". Он предложил спросить у самих украинцев, ущемляются ли там их права.
В ноябре третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, принял резолюцию по нарушению прав человека в Крыму, где наблюдается "усиление давления на общины религиозных меньшинств".
Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума. За вхождение в состав в России высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией.
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