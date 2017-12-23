Зюганов станет главой избирательного штаба Грудинина

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов будет руководить избирательным штабом директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Зюганов полагает, что Грудинин – удачная кандидатура на выборах.

По словам лидера партии, пленум единогласно выдвинул Грудинина. Руководителю штаба необходимо подготовить избирательную программу, сообщает РИА Новости. Зюганов заявил, что вариант предвыборной программы он озвучит на съезде в субботу.

Кандидатура Грудинина олицетворяет ожидания граждан, считает лидер КПРФ. По его мнению, это человек, умеющий работать, слышать людей и сдерживать обещания. Зюганов отметил, что кандидатуру Грудинина поддержали на праймериз.

Сам директор совхоза имени Ленина сказал, что для него это решение стало неожиданностью, поскольку в КПРФ очень много достойных кандидатов. Грудинин поблагодарил партию за это решение.

Он считает, что ни у одной партии нет идеологии, поэтому при условии честных выборов у КПРФ нет конкурентов. "Понимаете, это не борьба идей, это борьба идеологий. Скажите мне, какая идеология есть у "Единой России" или уважаемого мной Жириновского Владимира Вольфовича? Их же нет", – заявил Грудинин.

Он пояснил, что есть одна идеология – социалистическая. Грудинин говорит о справедливости, равенстве и братстве, "когда люди в богатой стране должны жить богато, а не бедно". Эта идеология должна победить, подчеркнул директор совхоза имени Ленина. "Мы сделаем все для того, чтобы выборы были честными", – заключил Грудинин.

Его выдвижение на пост президента России гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций, политолог Дмитрий Орлов назвал оригинальным ходом и попыткой оживить публичный имидж партии. Однако основной проблемой для Грудинина может стать отсутствие у него общенациональной известности, добавил Орлов. Сам Грудинин является беспартийным.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально началась 18 декабря.