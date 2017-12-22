Пленум ЦК КПРФ поддержал выдвижение Грудинина на выборы

Кандидатом на пост президента России на выборах 2018 года от партии КПРФ станет директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Такое решение принял пленум ЦК КПРФ, сообщили члены комитета.

"Только что пленум после обсуждения, после прений единогласно проголосовал за избрание председателем Высшего государственного Совета народно-патриотических сил Зюганова. И кандидатом на должность президента (выдвинут) Грудинин Павел Николаевич", – цитирует члена ЦК КПРФ Александра Ющенко РИА Новости.

Член президиума комитета Леонид Калашников рассказал, что совет, поддерживающий Грудинина, возглавит Геннадий Зюганов. До этого лидер компартии сам выступал в качестве кандидата в президентской гонке.

В декабре действующий президент России Владимир Путин объявил о том, что будет баллотироваться на новый срок на выборах 2018 года. В этот раз глава государства будет вести кампанию как самовыдвиженец.