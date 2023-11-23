Лидеры стран ОДКБ подписали 15 соглашений по итогам саммита в Минске

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписали по итогу саммита в Минске 15 различных документов и соглашений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсека организации Имангали Тасмагамбетова.

Отмечается, что большая часть из подписанных документов касаются кадровых вопросов и вопросов функционирования организации.

В частности, участники саммита подписали соглашения "О мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ", "О начальнике Объединенного штаба ОДКБ", "О структуре Объединенного штаба ОДКБ" и прочие документы.

Ранее сообщалось, что Совет коллективной безопасности ОДКБ утвердил кандидатуру бывшего командующего Воздушно-десантными войсками РФ, генерал-полковника Андрея Сердюкова на пост главы Объединенного штаба организации.

До этого Владимир Путин заявил, что Россия и другие страны Организации Договора о коллективной безопасности не поддерживают террористические действия в любых проявлениях.