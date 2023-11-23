23 ноября, 23:39Политика
Лидеры стран ОДКБ подписали 15 соглашений по итогам саммита в Минске
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписали по итогу саммита в Минске 15 различных документов и соглашений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсека организации Имангали Тасмагамбетова.
Отмечается, что большая часть из подписанных документов касаются кадровых вопросов и вопросов функционирования организации.
В частности, участники саммита подписали соглашения "О мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ", "О начальнике Объединенного штаба ОДКБ", "О структуре Объединенного штаба ОДКБ" и прочие документы.
Ранее сообщалось, что Совет коллективной безопасности ОДКБ утвердил кандидатуру бывшего командующего Воздушно-десантными войсками РФ, генерал-полковника Андрея Сердюкова на пост главы Объединенного штаба организации.
До этого Владимир Путин заявил, что Россия и другие страны Организации Договора о коллективной безопасности не поддерживают террористические действия в любых проявлениях.
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