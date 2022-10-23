Борис Джонсон заявил, не будет участвовать в выборах премьер-министра Британии

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Борис Джонсон не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и председателя британского правительства. Об этом сообщает телеканал Sky News.

"Борис Джонсон вышел из гонки консерваторов за лидерство", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Лиз Трасс объявила о своей отставке, пробыв на должности 44 дня. Подобное решение она объяснила неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями.

Отмечалось, что выборы нового премьера проведут до 28 октября. Если все пойдет без ошибок, то нового председателя могут назначить уже 31 октября.

В свою очередь, Джонсон заручился поддержкой 100 депутатов для участия в выборах на должность главы британского правительства. В СМИ поступала информация, что бывший премьер готов побороться за пост главы кабмина.

Борис Джонсон вернулся в Британию на фоне отставки Лиз Трасс

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