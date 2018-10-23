Председателю Мособлизбиркома Хаймурзиной предложили возглавить Красногорск

Председателю Мособлизбиркома Эльмире Хаймурзиной предложено занять должность главы городского округа Красногорск. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания правительства региона, сообщает Агентство "Москва".

Воробьев напомнил, что Хаймурзина возглавляет избирательную комиссию Московской области с мая 2018 года. Глава Подмосковья охарактеризовал ее как профессионального и компетентного человека, с которым работает с 2010 года.

Губернатор выразил надежду, что Хаймурзмна соберет мощную команду, которая обеспечит перемены в Красногорске. "Это большая и непростая территория, которая также нуждается в грамотном и профессиональном управлении", – подчеркнул Воробьев.

11 октября мэра Красногорска Радия Хабирова назначили врио главы Башкирии. Он сменил ушедшего в отставку Рустэма Хамитова.