Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины, в Днепре слышны взрывы

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Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Так, сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины.

ТАСС со ссылкой на местные СМИ сообщает о серии из четырех взрывов в городе Днепре Днепропетровской области.

21 сентября сообщалось, что взрывы были слышны в Киеве и других городах Украины. После этого в части районов города наблюдались перебои с электро- и водоснабжением. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что света и воды нет в некоторых микрорайонах Святошинского района, а в Дарницком районе столицы возник пожар.

Украинские СМИ передавали, что взрывы произошли в Ивано-Франковске, Харькове, Ровно, а также в Киевской, Львовской и Хмельницкой областях.

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