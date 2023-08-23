Канада ввела санкции против банка "Уралсиб" и компании "Северсталь"

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Канады внесла в санкционные списки еще 29 российских организаций из оборонно-промышленного комплекса, финансовой сферы и атомной отрасли, а также четыре физлица. Об этом сообщает "Интерфакс".

Из документа следует, что ограничения были введены в отношении ПАО "Банк Уралсиб", банка "Зенит", Всероссийского банка развития регионов, Росбанка, "Русатом Оверсиз", ФГУП "Атомфлот", Курчатовского института, Государственного научного центра – Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) и других проектно-конструкторских организаций.

Кроме того, в стоп-лист внесли "Северсталь" и холдинг Владимира Потанина "Интеррос". Вместе с этим Канада внесла в черный список Улан-Удэнский авиационный завод, 195-й ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения и АО "Нижегородский завод 70-летия Победы".

О том, что канадская сторона обновила санкционный перечень по РФ, стало известно 23 августа. Премьер-министр страны Джастин Трюдо уточнял, что такие меры призваны убедить Москву полностью покинуть территорию Украины.

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