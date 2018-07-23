Кандидат в мэры Москвы Дегтярев представил предвыборную программу

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Кандидат на должность мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев представил свою предвыборную программу.

По его словам, передает Агентство "Москва", нынешнее правительство "можно похвалить и за организацию общественных пространств, за развитие транспортной инфраструктуры". При этом кандидат отметил, что организация парковочного пространства в Москве нуждается в пересмотре и доработке. В частности, он предложил ввести бесплатные парковки для жителей столицы.

Дегтярев также прокомментировал реализацию программы реновации, отметив, что всецело поддерживает предоставление бесплатного жилья москвичам. В то же время, по мнению кандидата, также необходимо "прописать и организовать реновацию образовательного пространства, реновацию системы здравоохранения".

Кроме того, кандидат напомнил об идее ЛДПР "ограничить высотность в Москве пятью этажами" при строительстве новых домов и высказал предложение перенести все административные здания из центра столицы в ТиНАО. "Там можно создавать рабочие места, а центр оставлять под развитие туризма, музейного пространства", –считает Дегтярев.

Предвыборная программа кандидата также включает предложение создать пост министра туризма Москвы и учредить надбавки от развития туристической отрасли в пенсию и социальные пособия.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов МГИК зарегистрировала четырех: Сергея Собянина, который идет на выборы как самовыдвиженец, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.