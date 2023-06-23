Захарова заявила, что РФ ответит на санкции ЕС в отношении российских журналистов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российская сторона ответит на санкции Евросоюза против журналистов РФ. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"И в отношении есовских журналистов, и в отношении брюссельских функционеров, принимавших такое решение", – заключила она.

23 июня Евросоюз представил одиннадцатый санкционный пакет против РФ. Документ вводит в том числе механизм борьбы с обходом Москвой ограничений.

Под санкции подпали 71 россиянин и 33 российские компании. В стоп-листе оказались некоторые российские губернаторы. Среди них главы Воронежской области, Краснодарского и Ставропольского краев.

Кроме того, в черном списке оказались ЧВК "Вагнер Центр", телеканал "Звезда", Международный расчетный банк и Центр международных расчетов, а также Российская группа компаний по кибербезопасности Positive Technologies.