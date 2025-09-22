Трамп заявил, что власти США нашли решение проблемы аутизма

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация нашла ответ на вопрос о том, почему детей с аутизмом в Штатах рождается все больше с каждым годом. Об этом он заявил, выступая на панихиде по активисту Чарли Кирку в Аризоне.

"Я думаю, мы нашли решение проблемы аутизма. Как вам такое?" – цитирует Трампа РИА Новости.

Президент США пообещал сделать все соответствующие объявления на пресс-конференции в Белом доме в понедельник, 22 сентября. Он уточнил, что власти США выяснили, как возникает аутизм и как хотя бы немного улучшить ситуацию, когда он уже есть у ребенка.

По словам Трампа, 20 лет назад аутизм встречался только у одного из 10 тысяч детей, а сегодня – у каждого 12-го ребенка.

Ранее врач-невролог сообщала, что при легком расстройстве аутистического спектра (РАС), который выявляется до трех лет, у ребенка могут возникать проблемы с общением и фиксироваться стереотипные виды поведения. Также при данном расстройстве у детей наблюдается "специальный интерес", то есть некая игра или предметы, которые полностью поглощают внимание ребенка.

В тяжелых случаях, по словам эксперта, аутизм можно заметить до года благодаря долгим и самостоятельным играм малыша, отсутствию зрительного контакта и нежеланию сидеть на руках у родителей.