Жириновский рассказал, что Фургал до задержания хотел уйти в отставку

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Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал еще до задержания хотел уйти с поста, передает ТАСС.

"Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию", – заявил глава ЛДПР. Как уточняет Жириновский, у него планировалась встреча с губернатором.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Это произошло после отстранения от должности главы региона Сергея Фургала. Последний подозревается в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.

При этом сам Фургал вину не признает. Его задержали 9 июля и доставили в Москву, где суд арестовал на два месяца. Глава государства 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.

Так, СК изучит все обстоятельства первоначального расследования дела Фургала. Правоохранительные органы установили факт давления на лиц, чьи показания в 2004 году имели особое значение для следствия.