Сирия и Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипотношений

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Министры иностранных дел Сирии и Южной Осетии подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами.

Как сообщает агентство САНА сообщает, что в ходе встречи министры обсудили развитие двухсторонних отношений в ряде областей.

Глава МИД Южной Осетии в ходе встречи выразил благодарность от имени руководства республики за позицию Дамаска в связи с признанием государства, отметив намерения Цхинвала развивать отношения в области экономики, политики и культуры.

В конце мая 2018 года Сирия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Стороны заявили о приверженности основополагающим принципам международного права и стремлении к сотрудничеству. Действия стран будут соответствовать положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях от 23 апреля 1963 года.

Южная Осетия и Абхазия провозгласили независимость еще в начале 1990-х годов, однако в документах ООН до сих пор значатся частями Грузии.