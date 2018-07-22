Сирия и Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипотношений

22 июля, 15:02
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Министры иностранных дел Сирии и Южной Осетии подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами.
Как сообщает агентство САНА сообщает, что в ходе встречи министры обсудили развитие двухсторонних отношений в ряде областей.
Глава МИД Южной Осетии в ходе встречи выразил благодарность от имени руководства республики за позицию Дамаска в связи с признанием государства, отметив намерения Цхинвала развивать отношения в области экономики, политики и культуры.
В конце мая 2018 года Сирия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
Стороны заявили о приверженности основополагающим принципам международного права и стремлении к сотрудничеству. Действия стран будут соответствовать положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях от 23 апреля 1963 года.
Южная Осетия и Абхазия провозгласили независимость еще в начале 1990-х годов, однако в документах ООН до сих пор значатся частями Грузии.
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