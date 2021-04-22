В Совфеде планируют разработать законопроект о навозе

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Председатель комитета Совета Федерации по бюджету Анатолий Артамонов заявил о намерении Совфеда разработать законопроект о навозе, который будет устанавливать правила и технологию обращения с ним. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы сейчас в Совете Федерации пытаемся разработать законопроект, который регулировал бы обращение навоза, потому что отбиться без этого документа становится на селе невозможно. Но этот процесс длительный, необходимо дать определение навоза, определить, как с ним обращаться, технологию обращения с ним", – пояснил Артамонов.
Он уточнил, что малые сельхозпроизводители используют веками отработанную технологию использования навоза, которая подразумевает, что перед внесением в почву такое удобрение необходимо складировать в течение нескольких лет для того, чтобы обезопасить себя от сорняков.
"В это время приходит прокурор с сотрудником Россельхознадзора и говорит, что в этом месте внесение этого удобрения в тысячу раз превышает допустимые нормы внесения в почву и этому участку почвы нанесен непоправимый ущерб, хотя на самом деле, когда навоз будет убран, это будет самый плодородной участок", – добавил председатель.
Он также подчеркнул, что такой пример не единичный случай, а массовое явление.
Так, к Артамонову обратился один из сельских предпринимателей, которому выписали штраф на 78 миллионов рублей за навоз на 30 сотках. Такую ситуацию сам председатель охарактеризовал как "сумасшествие".
В связи с этим он обратился к Буксману с просьбой передать региональным прокурорам, чтобы они не искали нарушений в таких действиях сельхозпроизводителей.
"Не там надо искать нарушения. У каждого дома, каждого хозяйства, где есть скотина, на заднем дворе сложен этот навоз, и он будет лежать два – три года, пока его нельзя будет вносить в почву. То есть каждого крестьянина можно за это наказать", – заключил Артамонов.
Ранее в Госдуме предложили создать Крестьянский кодекс для жителей села. Там подчеркнули, что свод законодательных норм в данном случае должен состоять из части Земельного кодекса, а также положений по кредитованию, ценам и качеству производимой продукции.
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