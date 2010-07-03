В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, передает RT.

По его словам, это очень провокационное заявление, способное разжечь серьезный конфликт на Ближнем Востоке. Он отметил, что позиция американского лидера деструктивная, и вместо того, чтобы прилагать дипломатические и переговорные меры для стабилизации ситуации в регионе, США всячески стараются обострить конфликт.

Депутат считает, что Ближний Восток – хрупкий район, где нужно быть более дипломатичным и осторожным.

Накануне Дональд Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля. По словам главы Белого дома, пришло время это сделать. Как отметил американский лидер, Голанские высоты имеют стратегическое значение для безопасности Израиля и стабильности в регионе.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, призыв президента США может привести к дестабилизации в регионе.

В ходе Шестидневной войны в 1967 году Израиль захватил Голаны, которые с 1944 года принадлежали Сирии. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в одностороннем порядке провозгласив суверенитет над ними. В том же году Совбез ООН объявил аннексию недействительной.