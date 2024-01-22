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Американская сторона угрожает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому обнародовать компромат в том случае, если тот не уберет из своего окружения многих высокопоставленных чиновников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу СВР Сергея Нарышкина.

По данным разведки, американские власти потребовали убрать с руководящих госпостов Украины тех, кто утратил доверие Белого дома. Зеленскому сообщили, что в случае неподчинения Вашингтон опубликует коррупционное досье на его окружение. Такой ультиматум президенту Украины поставили в прошлом месяце, выяснили в российской разведке.

В СВР добавили, что данный компромат может разрушить украинского лидера как президента, в этих условиях "он будет и дальше плясать под дудку своих американских хозяев".

Кроме того, поделились пресс-бюро разведки, Вашингтон продолжает следовать по пути "тотальной вассализации" Украины. В рамках этой кампании США приступили к созданию в этой стране колониальной администрации, в которую Штаты намерены включить украинцев, прошедших обучение на Западе и присягнувших интересам американцев, уточнили в СВР.

Так, согласно данным службы, на должность украинского премьера Вашингтон предлагает посла Украины в США Оксану Маркарову. Она обучалась в Индианском университете в Блумингтоне. На пост министра финансов Штаты двигают заместителя руководителя Минфина Украины Александра Каву, который получил образование в Гарварде.

Также американская сторона агитирует Киев поставить на пост министра экономики действующего замглавы этого ведомства Тараса Качку. Последний обучался в польском Национальном институте государственного управления.

Вместе с тем Нарышкин рассказал, что у Штатов есть свой план по усилению вассальной зависимости украинской стороны от Вашингтона. Согласно ему, советники США были поставлены во все ключевые государственные ведомства Украины. На этом фоне глава СВР напомнил об эпохе, когда англосаксы времен Британской империи направляли в свои колонии "политических агентов" для фактического управления местным правительством.

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