Путин назначил Александра Грушко замминистра иностранных дел

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Владимир Путин назначил Александра Грушко заместителем министра иностранных дел. Соответствующий указ президента РФ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее он занимал должность постпреда России при НАТО. А до этого, с 2005 по 2012 годы, был замглавы МИД России Сергея Лаврова, курировал вопросы общеевропейских и евроатлантических организаций.

Грушко награжден орденами Дружбы, Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Отмечен почетной грамотой президента РФ. Владеет голландским и английским языками.