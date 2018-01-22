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В мире

22 января, 13:25

Песков прокомментировал возможность контактов Путина и Порошенко

политика власть

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность контактов глав России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко.

По его словам, Киев не только не идет на контакт с Москвой, но и наносит существенный урон перспективам реализации минских договоренностей. "Российская сторона выражает глубокое сожаление по данному вопросу," – цитирует слова Пескова РИА Новости.

Ранее, отвечая на вопрос о встречах Путина и Порошенко, Песков заявил, что у главы российского государства проходит множество встреч, о которых не сообщается в СМИ. В администрации Порошенко после этого заявили, что он не проводил никаких двусторонних встреч с Путиным после заключения минских договоренностей.

В понедельник Песков заявил, что его слова неверно трактовали. Он подчеркнул, что любые переговоры нужны ради достижения конкретных результатов.

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