Песков прокомментировал возможность контактов Путина и Порошенко

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность контактов глав России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко.
По его словам, Киев не только не идет на контакт с Москвой, но и наносит существенный урон перспективам реализации минских договоренностей. "Российская сторона выражает глубокое сожаление по данному вопросу," – цитирует слова Пескова РИА Новости.
Ранее, отвечая на вопрос о встречах Путина и Порошенко, Песков заявил, что у главы российского государства проходит множество встреч, о которых не сообщается в СМИ. В администрации Порошенко после этого заявили, что он не проводил никаких двусторонних встреч с Путиным после заключения минских договоренностей.
В понедельник Песков заявил, что его слова неверно трактовали. Он подчеркнул, что любые переговоры нужны ради достижения конкретных результатов.
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