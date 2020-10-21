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Политика

17:06

Пашинян призвал армянский народ к оружию

политика за рубежом

Фото: ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армянский народ взять в руки оружие, чтобы добиться приемлемого решения конфликта в Карабахе. Об этом сообщает "Интерфакс".

Пашинян отметил, что армянский народ будет бороться за свои права до конца.

"Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться во имя прав нашего народа означает в первую очередь взять оружие в руки и стоять на защите своей родины", – заявил премьер-министр Армении.

Он подчеркнул, что эффективная организация борьбы позволит достичь положительного для Армении дипломатического разрешения конфликта.

Также Пашинян отметил, что сейчас азербайджанская сторона конфликта не приемлет никакого выхода из сложившейся ситуации, кроме капитуляции Карабаха.

Бои в Карабахе начались 27 сентября. В развязывании вооруженного конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов.

Международное сообщество призвало стороны к мирному разрешению конфликта.

Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в несоблюдении перемирия

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