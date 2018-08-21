Доверенные лица Кумина обсудили с москвичами проблемы парка "Москворецкий"

Фото: Агентство "Москва"/Разживина Алена

Доверенные лица кандидата на пост мэра Москвы от КПРФ Вадима Кумина встретились с горожанами, чтобы обсудить проблемы парка "Москворецкий".

Муниципальный депутат района Хорошево-Мневники Роман Трифонов заявил, что главной проблемой является выведение более 100 гектаров земли из состава парка, передает Агентство "Москва".

По его словам, большая часть выводимых территорий приходится на Мневниковскою пойму.

Доверенное лицо Кумина Ярослав Янушковский отметил, что москвичи хотят, чтобы их дети жили в зеленом районе с парками.

Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".