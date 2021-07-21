Захарова призвала Кулебу не нести чушь после его слов о Черном море

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу воздержаться от неосмотрительных высказываний, сообщает RT.
"Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся", – подчеркнула она.
Так она отреагировала на заявление главы МИД Украины о том, что он знает, как помешать России превратить Черное море в свое внутреннее озеро. Кулеба выразил опасение, что РФ может поделить Черное море пополам, после чего превратит его в свое внутреннее озеро. В связи с чем Украина готовит встречные меры, заключил Кулеба.
Ранее Украина произвела закупку ударных беспилотников у Турции для сдерживания России. Дмитрий Кулеба пояснил, что страна закупает вооружение для защиты. Он допустил, что украинские власти могут применить БПЛА в Донбассе. Глава украинского МИД высоко оценил качество вооружения из Турции.
Отношения двух стран ухудшились в 2014 году после госпереворота в Киеве, возвращения Крыма и начала гражданского противостояния в Донбассе.
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