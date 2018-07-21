Нефтяники США выступили против ужесточения антироссийских санкций

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Представители нефтегазовой промышленности США надеются убедить членов Конгресса не ужесточать санкции против России, сообщило Reuters.

В Конгрессе обсуждают законопроект, предусматривающий усиление ограничений, если выяснится, что приписываемое России вмешательство в американские выборы в 2016 году носило более серьезный характер. Собеседники агентства не назвали компании, выступающие против санкций.

Один из собеседников отметил, что Российско-американская торговая палата высказывает обеспокоенность по поводу инициативы. В нее входят представители промышленности, например ExxonMobil и Chevron. Концерны уже говорили о том, что из-за санкций они теряют проекты в РФ, которыми в итоге занимаются другие страны. Так ExxonMobil вынуждена выйти из совместных с "Роснефтью" проектов в сфере поисков месторождений нефти.

Россия неоднократно опровергала причастность к кампании или результатам выборов в США в 2016 году. Расследование в Штатах продолжается, но конкретных улик, указывающих на вину РФ представлено не было.