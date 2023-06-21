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Россия в качестве ответной меры на санкции против физических и юридических лиц РФ закрыла въезд в страну для 48 граждан Австралии. Информация об этом появилась на сайте МИД России.

"Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 48 австралийцев из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", – сказано в сообщении.

Так, въезд в Россию закрыли для заместителя премьера правительства штата Виктория Джасинты Аллан, менеджера полетных операций компании SYPAQ Люка Аспиналла, некоторых членов правления совета Южной Австралии по проведению Дня Австралии, ряда журналистов газеты "Аустрэлиан" и других.

16 июня посла Австралии в России Грэйма Михана вызвали в МИД РФ. Отмечалось, что причиной этого стало расторжение правительством Австралии договора аренды участка, где строится новый комплекс посольства РФ в Канберре.

Это рассматривается как политизированный и недружественный шаг, который нанесет ущерб отношениям стран. Сейчас они находятся на низшей точке за всю историю, подчеркнули в МИД.

19 мая Австралия объявила об очередном пакете антироссийских санкций. Диппредставительство РФ в Австралии обратило внимание, что власти Австралии выразили "озабоченность" продовольственными и энергетическими рисками, которые якобы созданы Россией. Однако к серьезным экономическим последствиям привела реакция западных стран на действия России на Украине.

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